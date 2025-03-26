Премьер Армении заявил о готовности обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

Пашинян: Ереван готов обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

Ереван готов обсудить вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы готовы обсуждать роспуск Минской группы ОБСЕ, потому что не собираемся продолжать "карабахское движение"», — заявил Пашинян.

По его словам, Ереван хочет быть уверен, что Азербайджан не продолжит использовать термин «Западный Азербайджан».

Ранее Пашинян предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения. Глава армянского кабмина также напомнил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку полностью согласован и ожидает подписания.