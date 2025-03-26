«Автостат»: Продажи электромобилей в России из-за роста утильсбора упали на 63 %

С начала года из-за резкого роста утилизационного сбора продажи электромобилей в России рухнули сразу на 63 процента. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в абсолютных цифрах речь идет об 1,3 тысячи электромобилей. Продажи таких моделей по итогам 2023 года составляли 14,1 тысячу, а 2024-го — 17,8 тысяч, таким образом, ранее речь шла о впечатляющем росте.

Вместе с электромобилями падают продажи и гибридов, хотя там результат в полтора раза лучше — минус 40 процентов (3,9 тысяч автомобилей).

С 1 января утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырос с 32,6 тысяч рублей до 667,4 тысяч, а для подержанных старше трех лет — со 122 тысяч до 1,17 миллиона рублей. На начало 2025 года, по данным агентства, российский парк автомобилей и гибридов составлял около 115 тысяч единиц, из них около трети находятся в московском регионе.

Ранее сообщалось, что на фоне политической активности главы американского производителя электромобилей Tesla Илона Маска продажи моделей компании в Европе резко снижаются. В целом продажи электротранспорта в Евросоюзе растут, но теперь за счет других брендов.

