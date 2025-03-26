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20:07, 26 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за домашнее насилие над сожительницей

В Нижегородской области пройдет суд над мужчиной за покушение на сожительницу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя за домашнее насилие над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Вину он не признает. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 26 апреля 2023 года фигурант избил сожительницу из-за ревности, а потом, держа в руке нож, угрожал ей расправой. Женщине удалось сбежать из квартиры, поэтому обвиняемый не смог довести умысел до конца.

Ранее Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Сочи Игоря Савватеева, который до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы около двух лет назад.

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