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18:25, 26 марта 2025Россия

Российские бойцы подняли погнутый в Курской области крест и попали на видео

Бойцы ВС РФ подняли погнутый в Курской области крест, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Российские военнослужащие подняли погнутый в Курской области крест и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах трое бойцов пытаются поднять крест, установленный рядом с лесопосадкой. Затем к ним присоединяются еще несколько человек. Используя бревно в качестве подпорки, им удается придать кресту вертикальное положение.

В каком именно месте было снято видео, не уточняется.

Ранее в Курской области нашли местных жителей без признаков жизни. Они находились в церкви в одном из приграничных населенных пунктов. Во время оккупации украинские бойцы устроили в церкви опорный пункт.

ЖЗЛ
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