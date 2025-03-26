Российские бойцы подняли погнутый в Курской области крест и попали на видео

Бойцы ВС РФ подняли погнутый в Курской области крест, их сняли на видео

Российские военнослужащие подняли погнутый в Курской области крест и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах трое бойцов пытаются поднять крест, установленный рядом с лесопосадкой. Затем к ним присоединяются еще несколько человек. Используя бревно в качестве подпорки, им удается придать кресту вертикальное положение.

В каком именно месте было снято видео, не уточняется.

Ранее в Курской области нашли местных жителей без признаков жизни. Они находились в церкви в одном из приграничных населенных пунктов. Во время оккупации украинские бойцы устроили в церкви опорный пункт.