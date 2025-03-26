Российского пенсионера жестоко избили из-за места на парковке

В Златоусте пенсионера с диабетом жестоко избили из-за места на парковке

В Златоусте Челябинской области пенсионера с диабетом жестоко избили из-за места на парковке. Инцидент в российском городе попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованном ролике видно, как трое мужчин нападают с кулаками на пожилого в подъезде дома. Они загоняют дедушку в угол, брызгают в лицо перцовым балончиком и наносят хаотичные удары. Пенсионер пытается оказать обидчикам сопротивление, но у него ничего не выходит.

Как утверждает Ural Mash, конфликт возник из-за того, что пожилой россиянин бросил машину возле дома. Он торопился в квартиру, чтобы поставить укол инсулина. В подъезде на него набросились недовольные соседи.

У пострадавшего диагностировали ожоги глаз и ушибы. Правоохранители задержали обидчиков пенсионера, но спустя некоторое время их отпустили.

Ранее сообщалось, что в Калуге самокатчик избил пенсионера из-за одного замечания.