Телеканал «Матч ТВ» отказался от трансляции игр Бундеслиги

Телеканал «Матч ТВ» отказался от прав на показ чемпионата Германии по футболу

Телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на трансляцию игр чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги). Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники на медиарынке.

Отмечается, что причиной отказа телеканала от продления договора стали высокие финансовые запросы немецкой стороны, в частности увеличенная более чем в два раза сумма контракта.

«Матч ТВ» транслировал игры Бундеслиги последние десять лет, а текущий контракт на показ игр действует до конца сезона 2024/2025.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил отказ от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Среди причин принятого решения он назвал отсутствие лидеров российской сборной, а также экономическую нецелесообразность показа соревнований.