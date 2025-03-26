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09:34, 26 марта 2025Забота о себе

Тратящего по шесть часов на утренние сборы тренера заподозрили в психических расстройствах

Фитнес-тренер Холл стал популярен из-за роликов с шестичасовым утренним ритуалом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Американский фитнес-тренер Эштон Холл стал популярен в социальных сетях благодаря роликам, в которых он показывает свои утренние ритуалы, занимающие почти шесть часов. Своими необычными привычками, из-за которых подписчики подозревают его в психических расстройствах, Холл делится в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Холл рассказывает, что просыпается 3:50 уже несколько месяцев. «Грех обитает в поздней ночи... Если вам досаждают слабость ума, плохие решения или отсутствие продуктивности, ложитесь спать пораньше. Делайте так месяц», — призывает подписчиков блогер. Стандартный день Холла начинается с подъема, отклеивания клейкой ленты ото рта (некоторые блогеры утверждают, что это помогает уменьшить храп и улучшает работу сердца, но врачи с этим не согласныприм. «Ленты.ру»), чистки зубов, тренировки, медитации, минуты чтения и погружения лица в чашу со льдом и минеральной водой.

В 6 утра тренер надевает спортивную форму, часы Rolex и золотую цепочку и отправляется в спортзал, а после занятий спортом плавает в бассейне, принимает душ, натирает лицо бананом и завтракает яичницей с авокадо. Одевшись, он снова окунает лицо в ледяную воду перед онлайн-встречей с клиентом. Все процедуры заканчиваются около в 9:26 утра. В общей сложности тренер тратит на сборы около шести часов.

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Во всех видео Холла можно увидеть женщину, чье лицо не показано, подающую ему одежду и готовящую завтрак. Ритуалы фитнес-тренера сделали его мемом — в соцсетях его подозревают в том, что он либо занимается троллингом, либо имеет психическое расстройство.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен назвала доступные способы отсрочить слабоумие на пять лет. По ее словам, решение кроссвордов, судоку и такие игры, как шахматы, стимулируют нейропластичность мозга, что является доступным всем способом профилактики деменции.

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