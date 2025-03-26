Ученые изучали мутную воду и нашли в ней таинственные останки

В США ученые нашли в реке человеческие останки

В штате Северная Каролина, США, из реки выловили таинственные человеческие останки. Об этом сообщает The Fayetteville Observer.

Группа ученых нашла останки, когда изучала образцы воды из Кейп-Фир. Они хотели определить, почему река мутная, но внезапная находка прервала их исследования. Ученые тут же обратились в экстренные службы.

Недавно в штате прошли сильнейшие ураганы. Останки долго не могли вытащить из воды из-за упавших в реку деревьев. Тело забрали на опознание судмедэксперты.

В Бюро расследований Северной Каролины предполагают, что останки первоначально были в той части реки, которая протекает в другом округе, а потом течение принесло их к месту работы ученых.

Кейп-Фир пересекает несколько округов штата и впадает в Атлантический океан.

Ранее сообщалось, что мужчина из США купил на аукционе заваленный мусором дом и обнаружил внутри человеческие останки. Выяснилось, что они принадлежат приятельнице бывшего хозяина дома, которая, возможно, была его любовницей.

