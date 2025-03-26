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07:19, 26 марта 2025Силовые структуры

Украинку не пустили в Россию из-за переписки в смартфоне

Прибывшую в Шереметьево украинку не пустили в Россию из-за переписки в смартфоне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прибывшую в московский аэропорт Шереметьево 24-летнюю украинку в октябре 2024 года не пустили на территорию России из-за содержимого ее смартфона. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди переписок были высказывания, дискредитирующие российских военных и граждан. У девушки имеется вид на жительство (ВНЖ), она также состоит на налоговом учете.

Украинка оспорила это решение через суд, утверждая, что давно проживает на территории России. Отмечается, что за этот период не привлекалась к ответственности, соблюдала все законы, в том числе миграционные.

Однако суд постановил, что пограничники действовали в рамках своих полномочий, а выявление угроз безопасности России — это и есть их первоочередная задача. Уточняется, что исковое заявление отклонили.

Ранее женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали ударом дрона.

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