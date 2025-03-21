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21:45, 21 марта 2025Бывший СССР

Женщину-оператора БПЛА ВСУ ликвидировали ударом дрона

Женщина-оператор БПЛА ВСУ была ликвидирована ударом дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали ударом дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».

На опубликованных кадрах можно заметить, как украинская военнослужащая поднимает беспилотник и скрывается с ним в блиндаже, затем по ее убежищу наносит удар дрон. После мощного взрыва блиндаж оказывается разрушен.

Место съемки кадров не раскрывается.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросило в бой под селом Константинополь группу женщин-штурмовиков. Отмечается, что, несмотря на высокие потери на направлении среди украинских бойцов, командование ВСУ поставило перед женским соединением штурмовые задачи.

До этого Минобороны Украины раскрыло число служащих в ВСУ женщин. Согласно информации ведомства, в настоящий момент на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.

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