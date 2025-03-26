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16:53, 26 марта 2025Россия

В России высмеяли захотевшего на СВО генерала

Блогер Колясников высмеял захотевшего на СВО генерал-лейтенанта Шамарина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комплекция генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который захотел отправиться на специальную военную операцию (СВО) из-под ареста, вряд ли позволит ему выполнять задачи, подобные операции «Поток». Так о намерении Шамарина поучаствовать в боевых действиях высказался в Telegram российский блогер Сергей Колясников.

Как заявил блогер, генерал-лейтенанта можно было бы отправить штурмовиком к морпехам Тихоокеанского флота или на ту же должность в спецназ «Ахмат». Колясников отметил, что в упомянутых подразделениях генерала обеспечат даже теми средствами, которые в период его работы замглавы Генштаба якобы были недопоставлены в войска.

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«Вот только через трубу под Суджей он пройти не сможет, морда шире газеты», — высмеял генерала блогер.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о взятке бывшему заместителю начальника Генштаба России в закрытом режиме.

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