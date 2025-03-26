Арестованный экс-замначальника Генштаба захотел уйти на СВО

Арестованный экс-замначальника Генштаба Шамарин попросился на СВО

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, захотел уйти на спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о взятке экс-замначальника Генштаба России в закрытом режиме.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной.