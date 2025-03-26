В США рассказали о проблемах F-22

19FortyFive: Истребитель F-22 Raptor слишком дорог в обслуживании

Эксплуатация истребителя пятого поколения F-22 Raptor, который планируют заменить перспективным F-47, обходится слишком дорого. О проблемах самолета рассказали в публикации 19FortyFive.

Автор отметил, что после распада Советского Союза F-22 лишился потенциального противника. При этом Вашингтону требовались деньги для войн в Ираке и Афганистане. Поэтому производство «Рапторов» остановили. «США совершили большую ошибку. Они не приостановили производство F-22, а закрыли его. Да, F-22 были невероятно дорогими, но стоимость была бы снижена, если бы они продолжали их производить», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что из 186 выпущенных самолетов осталось около 150-180 боеспособных машин. При этом затраты на обслуживание и эксплуатацию самолетов непомерно высокие. Более того, военным нечем заменить F-22 в случае крушения или боевой потери.

Ранее в марте издание TWZ писало, что истребители F-22 провели первые полеты в рамках работ по модернизации. Самолеты получат новые датчики, которые повысят эффективность обнаружения и отслеживания целей.