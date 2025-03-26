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22:40, 26 марта 2025Россия

Военкор сообщил о выбитых подразделениях ВСУ из северной части Гуево в Курской области

Военкор Котенок: ВС РФ выбили ВСУ из северной части Гуево в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из северной части населенного пункта Гуево в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Подразделения ВС РФ выбили противника из северной части Гуево», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области. По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» вели бои в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

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