Военкор сообщил о выбитых подразделениях ВСУ из северной части Гуево в Курской области

Военкор Котенок: ВС РФ выбили ВСУ из северной части Гуево в Курской области

Российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из северной части населенного пункта Гуево в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Подразделения ВС РФ выбили противника из северной части Гуево», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области. По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» вели бои в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

