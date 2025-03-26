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15:17, 26 марта 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» вели бои в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

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Украинские войска за сутки потеряли танк, БТР, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, склад боеприпасов, пункт управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и более 230 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились свыше 70 190 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Гранит заявил, что ВСУ остались без поддержки бронетехники в Курской области. Он пояснил, что противник почти перестал использовать для передвижения бронетехнику в регионе, поскольку российские военнослужащие лишили его путей подвоза такого вооружения с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов.

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