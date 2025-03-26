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12:59, 26 марта 2025Россия

Военный ВС РФ заявил о лишении ВСУ возможности использовать бронетехнику в Курской области

РИА Новости: ВСУ остались без поддержки бронетехники в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без поддержки бронетехники в Курской области. Об этом заявил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Гранит.

По его словам, ВСУ почти перестали использовать для передвижения бронетехнику в российском приграничье, поскольку военнослужащие Вооруженных сил России лишили их путей подвоза такого вооружения с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов.

«На данном этапе противник [в Курской области] использует только пехотные подразделения — без бронетехники, но с поддержкой беспилотников и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы», — заключил Гранит.

Ранее российский командир сообщал, что ВСУ постепенно сдают последние позиции в Курской области. По его словам, после освобождения Суджи противник сопротивляется гораздо менее активно.

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