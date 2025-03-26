RT: ВСУ постепенно сдают последние позиции в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно сдают последние позиции в Курской области. Об этом рассказал командир батальона с позывным Гранит, передает RT.

Командир отметил, что сейчас российские военнослужащие «додавливают ВСУ в одном из двух карманов курского приграничья». В частности, морпехи из 177-го полка форсировали реку Псел и начали выбивать противника в Гуево — населенном пункте в 20 километрах от Суджи.

Гранит пояснил, что ранее бойцы Российской армии перебирались в населенный пункт по льду, но с наступлением весны штурмовая группа на тот берег перебирается уже на лодках. На это у них уходит пять-шесть минут. «По прибытии на тот берег начинаются дальнейшие наступательные действия», — отметил он.

По его словам, после освобождения Суджи противник сопротивляется гораздо менее активно, хотя изначально у ВСУ в Курской области «была построена хорошая линия обороны».

«Сейчас противник уже немного не понимает, кто, где и куда мы дальше пойдем, какой будет наш следующий шаг (...) Осталось додавить совсем чуть-чуть. Конечно, противник сопротивляется, он готовился — завозил боеприпасы и продовольствие. Но все равно сдает свои позиции», — подчеркнул командир, отметив, что сейчас украинские военные все чаще вынуждены отступать на территорию Украины.

Боец с позывным Сандал уточнил, что наступление российских бойцов подкрепляет артиллерия — в частности, минометы и калибр покрупнее сейчас переносят ближе к Гуево.

Ранее командир роты в составе группировки войск «Север» с позывным Восток рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.