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06:00, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

Военный медик назвал три условия выживания на СВО

Медик с позывным Док: Везение, подготовка и хладнокровие помогают выжить на СВО
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для выживания в зоне проведения специальной военной операции (СВО) необходимы три условия, причем от самих бойцов зависит соблюдение только двух их них. Об этом заявил «Ленте.ру» доброволец СВО, военный медик с позывным Док.

Обстановку на передовой мужчина описал как нескончаемую опасность. «Здесь постоянно свистит, летит, взрывается», — пояснил он. При этом, по словам солдата, группы эвакуации являются приоритетной целью для противника, и по ним украинские бойцы «работают всем, чем можно». «Это цель номер один у противника, так как людей много, и они медленно передвигаются», — отметил Док.

Свою задачу как медика, работающего за передним краем, на котором сражаются штурмовики, он видит в правильном наставлении солдат. «Раненый боец должен оказать себе самопомощь, затем он доходит до медработников», — раскрыл свою мысль медик. По мнению военнослужащего, секрет выживания на СВО для всех един.

Когда ребята попадают на ***** [фронт], их романтизм быстро улетучивается. А наше дело — их правильно обучить, посоветовать что-то. Есть три фактора, которые важны в боевых действиях — везение, подготовка и холодное состояние духа. Если человек не слаб, подготовлен и замотивирован, то все будет хорошо.

ДокДоброволец СВО, военный медик

Боец подтвердил правдивость афоризма, утверждающего, что в окопах не бывает атеистов. «Я считаю себя верующим человеком», — признался Док, уточнив, что обрел веру именно на СВО. Переворот в мировоззрении бойца произошел после того как ему удалось выжить после разрыва снаряда рядом с ним. «Когда страшно и плохо — к кому приходят люди? Правильно, к Богу. И те, кто говорят, что они ничего не боятся, на самом деле обманывают», — заключил он.

Ранее доброволец СВО из Сербии Дарио Ристич оказался отрезан от российских подразделений. Мужчина был ранен, однако сумел доползти до укрытия и ампутировал себе ногу. После этого боец провел неделю без воды и еды. В один из дней он увидел Бога.

ЖЗЛ
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