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10:25, 26 марта 2025Силовые структуры

Выявлены новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области

СК установил новые факты убийств ВСУ мирных жителей в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) установил новые факты расправ Вооруженными силами Украины (ВСУ) над мирными жителями в Суджанском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, в августе и сентябре 2024 года в селе Казачья Локня украинские военные расправились с двумя жителями, прятавшимися в жилых домах. Кроме того, они занимались мародерством в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье, обстреливали их из минометов, поджигали дома и размещали военную технику в частных секторах.

Возбуждено дело по пункту б части 3 статьи 205 («Террористический акт») и пунктам а,в части 3 статьи 356.1 («Мародерство») УК РФ.

Следствие устанавливает всех причастных к этим преступлениям для привлечения их к ответственности.

Ранее следователи выявили еще две расправы над женщинами военными ВСУ в Суджанском районе.

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