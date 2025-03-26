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08:30, 26 марта 2025Экономика

Застройщикам запретят скрывать платные услуги при продаже квартир

«Известия»: Девелоперам запретят умалчивать о платных услугах при продаже жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Российским застройщикам запретят умалчивать о платных услугах в договорах о покупке квартир. С такой инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, пишут «Известия».

В организации предлагают создать в стране единый типовой договор без скрытой информации, который девелоперы будут использовать при продаже квартир в новостройках. Сначала его можно использовать как рекомендательный, а позже — легализовать при помощи законов.

В союзе защиты прав потребителей рассказали, что сейчас застройщики прибегают к агрессивной рекламе, умалчивающей о многих факторах, которые могут заметно увеличить итоговую стоимость жилья. Девелоперы в одностороннем порядке меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения — в итоге базовая цена вырастает уже после того, как жилье готово к заселению.

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Так происходит за счет необходимых услуг, которые изначально не были прописаны в договоре. Например, итоговая площадь квартиры может увеличиться, а заплатить за лишние метры придется по рыночной цене. Также может выясниться, что озеленение территории, содержание подъезда, строительство детских площадок и парковки около дома стоят отдельных денег.

По словам экспертов, договоры нужно сделать более прозрачными для покупателей — указать там базовые вещи и все услуги, которые входят и не входят в стоимость квартиры.

Ранее аналитики компании СМПРО заявили, что в подорожании новостроек виноват не рост цен на стройматериалы, а желание банков и девелоперов получить больше прибыли.

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