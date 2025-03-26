Женщина упала на плавник дельфина и сравнила удар с попаданием в аварию

На Ямайке женщина упала на плавник дельфина и попала в больницу

На Ямайке плавание женщины с дельфинами закончилось госпитализацией. Об этом сообщает WKRN.

Жительница США Сьерра Стокард проводила на Ямайке отпуск и решила поплавать с дельфинами. Этот опыт она назвала райским. По словам Стокард, дельфины по очереди выталкивали ее из воды, и ей казалось, будто она скользит по морской глади.

Однако в какой-то момент, оказавшись над поверхностью воды, женщина упала на спинной плавник дельфина. Стокард сравнила удар о плавник с попаданием в автомобильную аварию. «Мне было так больно, — вспомнила женщина. — Слезы просто текли по моему лицу». Пострадавшая попала в больницу с гематомой «размером с три яблока».

Стокард пережила две операции и переливание крови. Родственники женщины заявили, что она в хорошем настроении, хоть и мучается от боли. Ей нужно вернуться в США, однако ее страховка не покрывает стоимость медицинского рейса. Стокард призналась, что очень скучает по дому и боится больше никогда не увидеть дочерей.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Новой Зеландии отправились порыбачить и столкнулись с 400-килограммовым дельфином, который запрыгнул к ним в лодку. Им пришлось вернуться на берег, где животное вернули в океан с помощью трактора.

