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19:05, 26 марта 2025Силовые структуры

Жительница российского региона рассказала об угрожавших расстрелять детей бойцах ВСУ

Жительница Курской области рассказала про угрозы ВСУ расстрелять ее и детей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Курской области рассказала следователям об угрозах со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова россиянки приводит ТАСС.

По словам жительницы приграничного района российского региона, оккупировавшие территорию бойцы ВСУ неоднократно грозили жителям расправой. В частности, некоторые сетовали на отсутствие разрешения на расстрел населения.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял», — вспомнила период оккупации жительница Курской области.

Ранее жительница села Казачья Локня рассказала, как бойцы ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов.

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