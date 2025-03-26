Жительница Курской области рассказала про угрозы ВСУ расстрелять ее и детей

Жительница Курской области рассказала следователям об угрозах со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова россиянки приводит ТАСС.

По словам жительницы приграничного района российского региона, оккупировавшие территорию бойцы ВСУ неоднократно грозили жителям расправой. В частности, некоторые сетовали на отсутствие разрешения на расстрел населения.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял», — вспомнила период оккупации жительница Курской области.

Ранее жительница села Казачья Локня рассказала, как бойцы ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов.