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16:12, 26 марта 2025Экономика

ЖКХ в России призвали модернизировать

Премьер Мишустин: Модернизация ЖКХ в РФ требует серьезного внимания и ресурсов
Мария Черкасова

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России требует серьезного внимания и ресурсов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он заявил, что у российских регионов есть обширный инструментарий, собранный в едином инфраструктурном меню — это помогает активнее формировать комфортную городскую среду, создавать нужные объекты в социальной сфере, энергетике и на транспорте.

Мишустин также сообщил, что недавно по поручению главы государства Владимира Путина были запущены казначейские инфраструктурные кредиты под три процента, сроком на 15 лет. Эти механизмы могут применяться и для модернизации сферы ЖКХ, заявил премьер-министр.

Ранее россиян предупредили, что летом 2025 года тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9 процента в среднем по стране. Минимальный порог роста будет в Амурской области и в Республике Алтай, а максимальный — в Пермском крае, Кемеровской и Архангельской областях. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обосновал необходимость индексации тарифов ЖКХ инфляцией и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

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