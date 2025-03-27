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14:08, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев озвучил просьбу живущего на Украине знакомого

Блогер Лебедев заявил, что его знакомый попросил помочь ему сбежать с Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что один из его знакомых, живущий на Украине, попросил помочь сбежать из страны. Подробности Лебедев озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев объяснил, что многие украинцы перестали с ним общаться после начала спецоперации. Он заявил, что считает это решение оправданным. По словам блогера, жители Украины избегают контактов с ним, опасаясь за свою безопасность.

Однако с одним из своих знакомых Лебедев не прекращал общение на протяжении всех трех лет проведения спецоперации. Дизайнер отметил, что его украинский собеседник поменял точку зрения на происходящее в стране, в том числе после того, как его забрали в военкомат с улицы. Блогер уточнил, что мужчине удалось избежать отправки на фронт.

«Он мне пишет письмо: "Решил спросить. Может быть, у вас есть контакты тех, кто перевозит, переводит через границу?" Я сказал, что, если бы у меня были такие контакты, я бы еще два года назад их прислал», — поделился Лебедев. Он добавил, что был бы рад помочь всем, кто хочет сбежать с Украины, однако у него нет такой возможности.

Ранее Лебедев назвал главную внешнеполитическую ошибку России. По его словам, страна не смогла заинтересовать Украину имеющимися у нее возможностями.

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