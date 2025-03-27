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11:18, 27 марта 2025Из жизни

Девушка засунула кулак в рот возлюбленного и не смогла вытащить

Oddity Central: Китаянка засунула руку в рот юноше и не смогла вытащить
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: CTWANT NEWS / YouTube

В Китае юноша засунул руку подружки себе в рот ради смешного видео и не смог вытащить. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в провинции Гирин. Молодой человек и его возлюбленная решили проверить, поместится ли ее рука ему в рот, и снять результат на видео. Девушка сумела засунуть кулак в рот молодому человеку, однако вытащить не смогла. Китаянка рассказала, что он покраснел, начал пускать слюни. «Слюна текла по локтю и запястью. Было ощущение, что моя рука попала в мясорубку», — поделилась она воспоминаниями.

В итоге молодые люди обратились к медикам. Доктор Чжан Минъюань, занимавшийся этим случаем, сказал, что вытащить руку не получалось из-за сокращения мышц челюсти. Это привело к опасной ситуации: челюсть юноши все сильнее болела, он все сильнее сжимал ее на запястье девушки. Сначала врачи попытались успокоить пациента и даже включили спокойную музыку. Затем они использовали медицинский ротооткрыватель, чтобы сделать молодому человеку укол миорелаксанта. Только после этого руку девушки удалось освободить. Все манипуляции заняли около 20 минут.

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Минъюань заявил, что этот случай показывает, как опасно насильно засовывать что-то в ротовую полость. Он отметил, что такие эксперименты могут привести к повреждению нервов и вывиху челюсти.

В октябре 2023 года сообщалось, что женщина из Великобритании попыталась засунуть в рот слишком много зефира и перестала дышать. Трагическое происшествие случилось во время благотворительного конкурса.

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