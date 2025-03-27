Девушка засунула кулак в рот возлюбленного и не смогла вытащить

Oddity Central: Китаянка засунула руку в рот юноше и не смогла вытащить

В Китае юноша засунул руку подружки себе в рот ради смешного видео и не смог вытащить. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в провинции Гирин. Молодой человек и его возлюбленная решили проверить, поместится ли ее рука ему в рот, и снять результат на видео. Девушка сумела засунуть кулак в рот молодому человеку, однако вытащить не смогла. Китаянка рассказала, что он покраснел, начал пускать слюни. «Слюна текла по локтю и запястью. Было ощущение, что моя рука попала в мясорубку», — поделилась она воспоминаниями.

В итоге молодые люди обратились к медикам. Доктор Чжан Минъюань, занимавшийся этим случаем, сказал, что вытащить руку не получалось из-за сокращения мышц челюсти. Это привело к опасной ситуации: челюсть юноши все сильнее болела, он все сильнее сжимал ее на запястье девушки. Сначала врачи попытались успокоить пациента и даже включили спокойную музыку. Затем они использовали медицинский ротооткрыватель, чтобы сделать молодому человеку укол миорелаксанта. Только после этого руку девушки удалось освободить. Все манипуляции заняли около 20 минут.

Минъюань заявил, что этот случай показывает, как опасно насильно засовывать что-то в ротовую полость. Он отметил, что такие эксперименты могут привести к повреждению нервов и вывиху челюсти.

В октябре 2023 года сообщалось, что женщина из Великобритании попыталась засунуть в рот слишком много зефира и перестала дышать. Трагическое происшествие случилось во время благотворительного конкурса.