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08:28, 27 марта 2025Мир

Во Флориде во время стрельбы погибли четыре человека

CBS News: В штате Флорида погибли четыре человека во время стрельбы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Четыре человека, включая троих детей, погибли в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк американского штата Флорида, еще двое пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Я только что услышал восемь выстрелов с четвертого этажа, поэтому выбежал наружу. Один из моих соседей рассказал мне, что мужчина пытался расправиться со всей своей семьей, а затем пытался свести счеты с жизнью», — рассказал следователям свидетель по имени Анхель Акино.

Отмечается, что звонок в полицию поступил в районе 19:30 по местному времени. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили на месте происшествия женщину, младенца и двух маленьких детей без признаков жизни. При этом скорая доставила мужчину и 10-летнюю девочку в больницу для оказания помощи, однако их состояние не разглашается.

23 марта в Хьюстоне штат Техас шесть человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе. По информации телеканала ABC, сотрудники правоохранительных органов пока не смогли задержать двух подозреваемых, которые скрылись после стрельбы на автомобиле. Мотивы их поступков также неизвестны.

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