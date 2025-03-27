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12:50, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Информация о принуждении жителей новых регионов к выселению оказалась фейком

Сообщение, что у жителей новых регионов будут отбирать жилье, оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центр национального сопротивления Украины в своем посте в Telegram-канале написал, что российская сторона якобы придумала схему по отчуждению имущества у украинцев в новых регионах. Утверждается, что под прикрытием реновации у жителей новых регионов будут отбирать жилье — дома в престижных районах признают аварийными, а «жильцам предложат снести жилье в обмен на обещания новых квартир, но на самом деле будет выселение без гарантий», а также что вся «отстройка» — это фейк. При этом само это сообщение оказалось фейком.

Несмотря на то что центр связан с ВСУ, его официальный канал преподносит новость, не приводя ни источника информации, ни сведений, ни каких-либо достоверных фактов по своему заявлению.

Поводом к написанию поста могло стать принятие в РФ закона о реновации. В 2025 году предлагается провести комплексное развитие территорий и реконструкцию тех зданий, которые подлежат ремонту. Как сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, к этой инициативе присоединятся и новые регионы России. «До конца ноября предстоит обследовать 856 многоквартирных домов, чтобы определить, являются ли они аварийными или подлежат реконструкции. Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета через публично-правовую компанию», — писал он в своем Telegram-канале. Притом, что у людей будут отбирать жилье, речи не идет.

В посте центра также утверждалось, что отстройка жилья в новых регионах это фейк, однако премьер-министр Михаил Мишустин, выступая накануне в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год, рассказал, что строители восстановили и построили около 22 тысяч объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель Правительства отметил, что к 2030 году все новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по параметрам уровня жизни.

Информация о том, что у жителей новых регионов будут отбирать жилье под прикрытием реновации, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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