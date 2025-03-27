Координатор постельных сцен рассказала о работе на порносъемках

Жительница Германии Анабелла Мартинес уже восемь лет работает координатором постельных сцен для порнофильмов. О своем необычном занятии она рассказала изданию Daily Mail.

По словам Мартинес, она задумалась об этичности порносъемок еще до того, как это стало активно обсуждаться в обществе. Ее путь начался с сотрудничества с Эрикой Люст — шведским режиссером, которая популяризирует жанр феминистской порнографии. Как объясняет Мартинес, координатор интимных сцен нужен на всех трех этапах кинопроизводства: и на подготовительном этапе, и на самих съемках и во время постпродакшена.

Перед началом записи Мартинес общается с режиссером, подбирает исполнителей и готовит для них множество документов. Женщина рассказала, что ее задача — защищать права порноактеров и делать так, чтобы они чувствовали себя на площадке комфортно и безопасно. Например, именно она объясняет исполнителям, что они могут прекратить съемки в любой момент.

На съемочной площадке Мартинес поддерживает актеров и следит за процессом — в нем никто не должен ощущать какие-либо неудобства. На постпродакшене женщина отсматривает все кадры и проверяет, чтобы действия на них соответствовали всем заключенным договорам и соглашениям. Кроме того, Мартинес отвечает за то, чтобы у актеров не было никаких психологических проблем из-за съемок и в долгосрочной перспективе.

Женщина призналась, что работать в сфере порнографии тяжело: ее рабочий день часто длится 12 часов и требует значительных эмоциональных ресурсов. Как отмечает Мартинес, ее профессию недооценивают. Она уверена, что координатор постельных сцен должен присутствовать на любых съемках, где есть интимные сцены.

Ранее известная в прошлом участница реалити-шоу и порнозвезда Джемма Люси рассказала о негативном влиянии съемок в откровенных роликах на ее жизнь. По ее словам, порнозвезды разрушают общество.