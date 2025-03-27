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14:54, 27 марта 2025Из жизни

Мужчина изнасиловал девушку шесть раз и попался из-за стиральной машинки

В Южной Корее преступник попался полиции из-за дверцы стиральной машинки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее 24-летний преступник, который держал в плену девушку и насиловал ее, попался благодаря стиральной машинке. Об этом сообщает The Korea Times.

По словам пострадавшей, однажды она нашла в телефоне бойфренда фотографии обнаженных женщин. Она решила расстаться с мужчиной, однако он не дал ей уйти. Девушка заявила полиции, что с марта по апрель 2024 года бойфренд удерживал ее дома и изнасиловал как минимум шесть раз.

Поначалу мужчина отвергал все обвинения, и полиция не могла найти доказательства словам девушки. Однако вскоре в руки полицейских попали записи с камер видеонаблюдения, установленных в том доме, где жила пара. На одной из записей была запечатлена стиральная машинка, в отражении дверцы которой можно было увидеть происходящее насилие.

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На момент предъявления обвинения мужчина уже находился под судом по другому делу. Согласно ему, в 2022 году он изнасиловал бывшую партнершу и угрожал опубликовать в интернете ее интимные видео. Мужчину также обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. По решению суда, после выхода из тюрьмы он еще семь лет будет носить на ноге электронный браслет и не сможет работать с детьми и инвалидами.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании объявила, что любитель жаб может быть ключевым свидетелем в расследовании изнасилования. Полицейские отметили, что в районе, где случилось нападение, происходила сезонная миграция жаб, поэтому один из натуралистов-любителей мог видеть насильника.

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