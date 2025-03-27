На Украине рассказали о смене российской тактики запуска ударных беспилотников

РБК Украина: РФ изменила тактику запуска беспилотников «Герань»

Россия изменила тактику запуска ударных беспилотников «Герань», об этом рассказало издание «РБК Украина».

По его информации, в последние месяцы ВС РФ выпускают рой дронов на один объект, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

«При этом параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам — то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров», — отмечается в публикации.

Издание также пишет, что Россия подготовила три новые площадки для запуска ударных беспилотников, что позволит нарастить интенсивность атак.

О новой тактике также заявляло западное издание Defence Blog. По его информации, Вооруженные силы России начали наносить концентрированные удары дронами-камикадзе по целям на Украине, чтобы истощить систему ПВО.