Одна страна отзовет регистрацию сотни судов из-за санкций

Панама отзовет регистрацию у 128 судов из-за санкций США

Панама отзовет регистрацию у 128 судов, попавших в санкционные списки США. Об этом заявил глава панамского Управления торгового флота Рамон Франко, его цитирует Bloomberg.

Сейчас из реестра ведомства исключили уже 70 судов — по словам Франко, решение отозвать регистрации будет стоить порядка двух миллионов долларов.

Реестр Панамы (один из крупнейших в мире) содержит более восьми тысяч торговых судов, они ходят под флагами разных стран, которые необязательно имеют связь с судовладельцами. Решение об исключении 128 танкеров из списка также связано с законодательным упрощением этой процедуры с октября 2024 года: она занимает от одной недели до месяца вместо пяти-шести месяцев.

Санкции США, объявленные 10 января, предполагают самые масштабные и агрессивные усилия по срыву поставок российской нефти. Под ограничения попали порядка 160 танкеров, после чего ряд ключевых покупателей морской нефти согласились не пускать суда в свои порты.

В марте Европарламент (ЕП) посетовал на подход Еврокомиссии (ЕК) к введению санкций против так называемого «теневого флота» России. ЕС ввел санкции против 80 судов по сравнению с 450 судами, против которых ввели санкции Соединенные Штаты, и 110 судами — Великобританией. Это несоответствие вызывает обеспокоенность по поводу эффективности санкций ЕС в предотвращении экологических рисков в европейских водах, отметили депутаты.