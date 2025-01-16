Устойчивость «теневого флота» России к санкциям оценили

Bloomberg: Новые санкции США против России оказались самыми агрессивными

Новые санкции против России, представленные Соединенными Штатами 10 января, призваны вывести из строя большую часть «теневого флота», однако вряд ли снизят способности России качать сырую нефть. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно отметило, что санкции, объявленные 10 января, предполагают самые масштабные и агрессивные усилия по срыву поставок российской нефти. Около 160 танкеров попали под рестрикции, а Индия — ключевой покупатель морской нефти — согласилась не пускать суда в свои порты с марта. Если преемник Байдена республиканец Дональд Трамп сохранит эти меры, то у них больше шансов нарушить экспорт российской нефти, чем все прежние меры.

Издание подчеркнуло, что действующие санкции, включая ограничение цен на экспорт сырой нефти в размере 60 долларов за баррель, не смогли нанести сокрушительного удара по экономике РФ. Москва смогла собрать «теневой флот», состоящий в основном из старых танкеров, не имеющих связи с западными государствами, и продолжила поставлять нефть в такие крупные страны-потребители, как Индия и Китай.

Отмечается, что санкции также требуют от американских нефтяных сервисных компаний прекратить деятельность в России к 27 февраля. Однако такие ограничения вряд ли окажут немедленное влияние на способность России качать сырую нефть. По оценкам базирующейся в Осло исследовательской компании Rystad Energy A/S, в 2024 году лишь около 15 процентов российского рынка бурения нефтяных скважин будет зависеть от иностранных технологий.

Таким образом, любое влияние на добычу нефти в России, скорее всего, будет ощущаться в долгосрочной перспективе и наиболее остро на новых месторождениях, требующих самых современных технологий для рентабельной добычи нефти.

Ранее появился прогноз о том, что избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в знак доброй воли. Однако ждать, что Белый дом потребует от Евросоюза смягчить введенные ограничения, не приходится.