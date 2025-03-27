Прибывший в США посол оценил работу по восстановлению российско-американских отношений

Посол Дарчиев: В отношениях РФ и США открылось окно возможностей

Прибывший в США посол России Александр Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей. Его слова приводит РИА Новости.

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей"», — сказал дипломат.

Дарчиев добавил, что президенты Росси и США поставили задачу восстановить связи между государствами после периода охлаждения во время каденции Джо Байдена, нормализовать деятельность дипломатических миссий.

Посол также отметил, что по всем направлениям идет соответствующая работы, обе стороны нацелены на результат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения, страны должны дальше идти этим путем.

