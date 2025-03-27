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12:43, 27 марта 2025Россия

Раскрыты детали и опубликованы кадры уникальной операции ВС России на реке под Суджей

RT опубликовал кадры операции по прорыву ВС России через реку под Суджей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В сети появилось видео уникальной операции, проведенной морпехами 810-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в декабре 2024 года на реке под Суджей Курской области. Ролик опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах видно, как российские бойцы пересекают водоем на лодке под обстрелом противника. Затем запечатлены военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированные морпехами в боях. По информации канала, солдатам 810-й бригады удалось пробиться к дороге на Суджу, по которой проходило снабжение украинской армии, и зачистить несколько лесов.

Детали операции раскрыл командир штурмовой группы с позывным Гюрза. По его словам, в первый заход через реку удалось переправить 26 российских военных. «Утром был туман, и мы на лодках стали перебрасывать ребят. Они [ВСУ] лупили по нам из всего: минометы, дроны, но нам удалось. Никто из наших не мог сначала в это поверить», — рассказал морпех.

При этом, несмотря на продолжающийся обстрел и численное превосходство противника, штурмовики переправили еще более 30 бойцов.

В свою очередь, морпех с позывным Шишка подчеркнул, что российские солдаты заранее узнали о планах ВСУ «пойти в накат». «Боец с позывным Сибирь подполз к их позициям и услышал переговоры, что они планируют атаковать двумя штурмовыми группами. И через час они нас окружили. Мы заняли круговую оборону и отбивались», — поделился он.

В результате морпехи 810-й бригады неделю удерживали позиции до подхода основных сил, после чего те взяли под контроль дорогу на Суджу.

Ранее появилось видео с морпехами в Курской области, которые ведут огонь из горящего бронетранспортера. Как рассказал наводчик десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Азар, его и сослуживцев на всем пути сопровождали FPV-дроны ВСУ.

ЖЗЛ
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