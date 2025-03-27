Россиянам показали могилы похороненных прямо во дворах жителей Суджи

Опубликованы фотографии могил жителей Суджи, похороненных прямо во дворах

В сети опубликовали фотографии могил жителей Суджи, похороненных прямо во дворах. Их разместил Telegram-канал «Жесть Курск».

На снимках видно, что суджанцев похоронили прямо на городских улицах. В городе есть по меньшей мере четыре таких захоронения.

На двух фотографиях можно разглядеть дату смерти жителей Суджи — 12 сентября 2024 и 20 февраля 2025 года. Смерти обоих горожан пришлись на период оккупации украинскими войсками.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Неофициальные данные о возвращении города под российский контроль появились 11-12 марта. Подразделения Вооруженных сил Украины удерживали Суджу с начала августа 2024 года.