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10:42, 27 марта 2025Россия

Россиянам показали могилы похороненных прямо во дворах жителей Суджи

Опубликованы фотографии могил жителей Суджи, похороненных прямо во дворах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В сети опубликовали фотографии могил жителей Суджи, похороненных прямо во дворах. Их разместил Telegram-канал «Жесть Курск».

На снимках видно, что суджанцев похоронили прямо на городских улицах. В городе есть по меньшей мере четыре таких захоронения.

На двух фотографиях можно разглядеть дату смерти жителей Суджи — 12 сентября 2024 и 20 февраля 2025 года. Смерти обоих горожан пришлись на период оккупации украинскими войсками.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Неофициальные данные о возвращении города под российский контроль появились 11-12 марта. Подразделения Вооруженных сил Украины удерживали Суджу с начала августа 2024 года.

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