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17:16, 27 марта 2025Экономика

Россиянам предсказали скачок цен на некоторые автомобили

Доцент Давыдова: В РФ автомобили с пробегом могут подорожать из-за пошлин Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Решение президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импортные автомобили может отразиться и на российском рынке. Об этом предупредила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ее процитировало РИА Новости.

Такой вариант развития событий она объяснила тем, что страны, в отношении которых будут действовать эти тарифы, могут ответить США зеркально. В частности, это может коснуться запасных частей для американских автомобилей. Как следствие, это обернется ростом стоимости ремонта поддержанных авто, а значит, и их удорожанием.

Ранее появился прогноз, что если страны Азии, Европы и Северной Америки в самом деле ответят президенту США Дональду Трампу на его 25-процентные пошлины на автомобили, то это обернется началом полномасштабной мировой торговой войны.

Кроме того, ожидается, что в ближайший год крупные немецкие автопроизводители Porsche и Mercedes-Benz рискуют потерять около 3,4 миллиарда евро из-за пошлин США.

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