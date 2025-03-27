Российский военный рассказал о падавших с разрушенных мостов колоннах ВСУ в Судже

РИА Новости: Российские военные лишили ВСУ связи перед заходом в Суджу по трубе

Российские военные лишили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) связи перед заходом в Суджу Курской области по газовой трубе. Об этом рассказал боец отряда «Т» группировки «Север» с позывным Бэн, передает РИА Новости.

По его словам, из-за возникшей паники в рядах противника начались серьезные потери. «Они не понимали, откуда мы идем, сколько нас идет. А паника, как показало, самое сильное оружие», — отметил Бэн.

Российский военный рассказал детали об уничтоженных тылах противника. «У них не было связи, они уезжали в ночи и падали с [разрушенных] мостов прямо колоннами», — отметил Бен.

В Суджу по газовой трубе зашли более 800 российских военнослужащих и добровольцев. В ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Операция получила название «Поток».