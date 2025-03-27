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02:34, 27 марта 2025Экономика

Аналитик рассказал об опасностях укрепления рубля

Аналитик Антонов заявил, что крепкий рубль создает риски для бюджета России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Крепкий рубль выгоден для россиян, но создает для российского бюджета определенные риски, обусловленные макроэкономическими факторами, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, при сильном рубле номинированные в долларах нефтегазовые доходы конвертируются в меньшие суммы. По словам специалиста, на фоне падения нефтяных цен это особенно важно.

«Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 триллиона рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана», — рассказал он об опасностях.

Он добавил, что от укрепления национальной валюты также страдают экспортеры, чья продукция становится дороже для внешних рынков. Расцветет дешевый импорт, который при ряде условий способен подорвать местное производство, добавил он.

Ранее эксперты заявили, что нынешнее укрепление рубля до многомесячных максимумов является временным явлением, основанным на геополитическом оптимизме инвесторов, однако в дальнейшем российская валюта вернется на уровень 100 рублей за доллар.

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