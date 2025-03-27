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06:15, 27 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУ

Бывший боец ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев из военного лагеря в Британии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как он и его сослуживцы бежали из военного лагеря в Великобритании, где их обучали. Мужчина отметил, что дезертирство носит массовый характер. Его слова передает РИА Новости.

По словам мужчины, солдаты сбегали, когда их везли из Великобритании на фронт. Сперва дезертировал он, через несколько дней — один его сослуживец. Уже в Польше расположение ВСУ покинули еще до 15 человек.

«И в Украине еще поразбегались пацаны… Потому что люди жить хотят. Потому что они пошли не по доброй воле, не по своей воле. Они пошли по принуждению», — рассказал мужчина.

Он сообщил, что его мобилизовали в Киеве в 2024 году. После побега из тренировочного лагеря в Великобритании он отправился на подконтрольную России часть Херсонской области.

Ранее стало известно, что 100 процентов направленных за рубеж бойцов ВСУ не возвращаются. Депутат Верховной рады Анна Скороход объясняла это тем, что люди не хотят воевать.

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