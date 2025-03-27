В Москве женщина в платке с ребенком на руках упала на рельсы в метро и попала на видео

В Москве женщина с ребенком упала на рельсы на станции метро, ее сняли на видео

В Москве женщина с ребенком упала на рельсы и попала на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

На кадрах женщина в платке идет по направлению к железнодорожному пути. Она пересекает предупреждающую линию и, не сбавляя скорости, продолжает путь. Дойдя до края платформы, женщина оступается и вместе с ребенком падает вниз.

Пострадавшей и ее ребенку удалось избежать травм. Очевидцы помогли им вернуться на платформу.

Ранее в московской подземке мужчина избил ребенка. На записи видно, как мужчина встает с места и начинает пинать сидевшего напротив человека. 15-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.