В Москве женщина в платке с ребенком на руках упала на рельсы в метро и попала на видео

В Москве женщина с ребенком упала на рельсы и попала на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.
На кадрах женщина в платке идет по направлению к железнодорожному пути. Она пересекает предупреждающую линию и, не сбавляя скорости, продолжает путь. Дойдя до края платформы, женщина оступается и вместе с ребенком падает вниз.
Пострадавшей и ее ребенку удалось избежать травм. Очевидцы помогли им вернуться на платформу.
Ранее в московской подземке мужчина избил ребенка. На записи видно, как мужчина встает с места и начинает пинать сидевшего напротив человека. 15-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.