В ООН прокомментировали гибель людей в приграничных регионах России

Помощник генсека Мсуйя: в ООН обеспокоены гибелью людей в приграничье России

В ООН выразили обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России. Об этом заявила помощник генерального секретаря международной организации Джойс Мсуйя, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся боевых действий не только по всей Украине, включая оккупированные районы, но и в некоторых частях Российской Федерации», — сообщила Мсуйя, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Она напомнила, что международное гуманитарное право требует заботиться о защите мирных жителей и гражданских объектов, и призвала стороны соблюдать его. Мсуйя подчеркнула недопустимость неизбирательных атак, отметив, что необходимая для выживания гражданских инфраструктура должна быть защищена.

26 марта Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в нанесении атак по трем российским объектам энергетики. По данным оборонного ведомства, под удар попали энергообъект в Курской области, а также газохранилище в Крыму и энергетическая инфраструктура в Брянской области.