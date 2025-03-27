Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко. Государство выделило на его лечение больше пяти миллионов рублей

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни

Врачи остановили развитие редкой болезни у Народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Подробности о его здоровье раскрывает Mash.

83-летний певец прошел обследование перед Новым годом. Также народному артисту назначен дополнительный курс лечения сроком на три месяца. На его восстановление из госбюджета выделили еще 5,5 миллиона рублей.

При этом уже сейчас, как отмечается, ушли слабость, одышка и боли в теле.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У певца диагностировали транстиретиновый амилоидоз

Недавно народному артисту РСФСР поставили диагноз — транстиретиновый амилоидоз. Насколько известно, это редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. На фоне этого в конце лета 2024 года Лещенко бесплатно предоставили лекарство «Виндамэкс» за 1,8 миллиона рублей.

Тогда же артист отказался от выступлений на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем. При этом его директор Андрей Гайдель отметил, что Лещенко не прекращает полностью давать концерты.

Все, что касается здоровья, — это его частная жизнь. Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил. В 82 года он вынужден работать, потому что ему надо платить коллективу зарплату. Он нас содержит

Андрей Гайдель директор Культурного фонда Льва Лещенко

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Лещенко высказался о современной музыке в России

Уже весной 2025 года Лещенко рассказал о своих предпочтениях в современной музыке. Он отметил, что на фоне профессии обязан знать все тренды и новых исполнителей, появляющихся на сцене.

Что касается современной музыки, то, конечно, обычно слушаю поп-музыку, потому что это моя профессия. Я должен знать, кто такая Мари Краймбрери, Клава Кока. Я без иронии говорю Лев Лещенко Народный артист РСФСР

Недавно, в частности, легенда советской и российской эстрады рассказал, с какими известными молодыми исполнителями мечтает записать совместную композицию. Он заявил, что его мечта — спеть с американскими исполнительницами Бейонсе и Дуа Липой.

В то же время Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш также высказались о песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская. «Как она могла попасть в какие-то чарты, если я ее не слышал?» — задался вопросом народный артист РСФСР.