Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:39, 27 марта 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

ВСУ ударили артиллерией по больнице в Каменке-Днепровской
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар артиллерией по больнице в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

Как стало известно, атака произошла около 17:00 мск. Целью стало ГБУЗ «Каменско-Днепровская центральная районная больница».

«Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь», — говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.

В марте ВСУ уже наносили удары по этому городу. Был уничтожен цех молокозавода. Тогда также обошлось без жертв и пострадавших.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли «самого честного» гаишника России. Он отказался от взятки на сотни тысяч рублей

    В Еврокомиссии назвали условие для снятия санкций с России

    ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

    Аналитик рассказал об опасностях укрепления рубля

    Путин встретился с главой Чувашии

    Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов

    Новый iPhone получит долгожданную функцию

    Воспитательница детского сада с религиозным уклоном решила подработать в порно и попалась

    Зеленский дал Трампу совет по завершению конфликта на Украине за 24 часа

    В НАТО заявили о гибели четырех солдат США в Литве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше