ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

ВСУ ударили артиллерией по больнице в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар артиллерией по больнице в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

Как стало известно, атака произошла около 17:00 мск. Целью стало ГБУЗ «Каменско-Днепровская центральная районная больница».

«Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь», — говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.

В марте ВСУ уже наносили удары по этому городу. Был уничтожен цех молокозавода. Тогда также обошлось без жертв и пострадавших.