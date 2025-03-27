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10:11, 27 марта 2025Из жизни

Яма разверзлась посреди дороги и поглотила мотоциклиста

В Южной Корее яма посреди дороги поглотила мотоциклиста
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Сеуле, Южная Корея, мужчина на мотоцикле провалился в воронку, внезапно появившуюся посреди дороги. Об этом сообщает The Korea Times.

34-летний мотоциклист по имени Пак ехал за автомобилем в районе Кандон. Неожиданно на проезжей части разверзлась яма, ширина и глубина которой достигали 20 метров. Машина смогла ее проскочить, женщина, находившаяся за рулем, получила незначительные травмы. Паку повезло меньше: воронка полностью поглотила его. Этот момент попал на видео.

Сначала спасатели достали из ямы только мотоцикл и мобильный телефон пропавшего мужчины. Его самого нашли лишь на следующий день. Для этого спасателям пришлось использовать лопаты и экскаватор. На Паке были шлем и мотоциклетные ботинки. Когда его вытащили на поверхность, он уже не дышал.

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Почему в дороге образовалась провал, пока неизвестно. Недалеко от места происшествия расположены четыре школы. После происшествия их временно закрыли ради безопасности сотрудников и учеников.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии пропала в Малайзии после того, как под ней провалился тротуар. Она упала в образовавшуюся в земле восьмиметровую дыру.

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