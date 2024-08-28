Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:57, 28 августа 2024Из жизни

Женщина провалилась под землю в городе и пропала

В Малайзии женщина провалилась под тротуар и пропала

Фото: Vincent Thian / AP

Женщина из Индии пропала в Малайзии после того, как под ней провалился тротуар. Об этом пишет KSAT.

В пятницу, 23 августа, 48-летняя туристка из Индии гуляла по Куала-Лумпур, когда асфальт на одной из улиц города внезапно провалился. Женщина упала в образовавшуюся в земле восьмиметровую дыру. На место прибыла команда спасателей. При помощи ковша они расчистили место провала от кусков асфальта, однако никого не нашли. Предположительно, женщину могло унести подземными водами, которые размыли почву.

Шеф полиции Куала-Лумпур сообщил публике, что спасательная операция требует большой осторожности, поскольку подземные работы могут повлиять на городскую инфраструктуру и спровоцировать затопление. На время поисков местным магазинам и кафе посоветовали временно прекратить работу во избежание опасных инцидентов.

Материалы по теме:
«Меня спасло божье создание — жрица любви» Как россиянин отправился в путешествие по Турции на велосипеде
«Меня спасло божье создание — жрица любви»Как россиянин отправился в путешествие по Турции на велосипеде
16 марта 2020
«Я смеялся, матерился, плакал и молился» Россиянин отправился в Турцию на велосипеде. Чем его поразили местные жители?
«Я смеялся, матерился, плакал и молился»Россиянин отправился в Турцию на велосипеде. Чем его поразили местные жители?
24 апреля 2020

Пропавшая женщина приехала в столицу Малайзии в длительный отпуск. Вместе с мужем и друзьями она провела в городе около двух месяцев. Они должны были вернуться в Индию в субботу, 24 августа.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Бразилии провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Девушка упала в ров, когда возвращалась вечером из клуба.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Стало известно о сохранении экспорта российской нефти через Украину

      Захарова назвала Запад спонсором терроризма

      Франция отказалась выдавать визы двум россиянам-участникам Паралимпиады-2024

      Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре

      Выбросившего с 16 этажа жену и ребенка россиянина задержали

      В России усомнились в словах Зеленского об F-16 на Украине

      Раскрыты новые подробности о расследовании в отношении Telegram

      Стало известно число приехавших в Россию мигрантов за год

      Аллегрова устроила скандал в Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше