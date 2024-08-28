Женщина провалилась под землю в городе и пропала

В Малайзии женщина провалилась под тротуар и пропала

Женщина из Индии пропала в Малайзии после того, как под ней провалился тротуар. Об этом пишет KSAT.

В пятницу, 23 августа, 48-летняя туристка из Индии гуляла по Куала-Лумпур, когда асфальт на одной из улиц города внезапно провалился. Женщина упала в образовавшуюся в земле восьмиметровую дыру. На место прибыла команда спасателей. При помощи ковша они расчистили место провала от кусков асфальта, однако никого не нашли. Предположительно, женщину могло унести подземными водами, которые размыли почву.

Шеф полиции Куала-Лумпур сообщил публике, что спасательная операция требует большой осторожности, поскольку подземные работы могут повлиять на городскую инфраструктуру и спровоцировать затопление. На время поисков местным магазинам и кафе посоветовали временно прекратить работу во избежание опасных инцидентов.

Пропавшая женщина приехала в столицу Малайзии в длительный отпуск. Вместе с мужем и друзьями она провела в городе около двух месяцев. Они должны были вернуться в Индию в субботу, 24 августа.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Бразилии провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Девушка упала в ров, когда возвращалась вечером из клуба.