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01:54, 27 марта 2025Россия

Зеленскому предрекли участь жуткого беженца

Глава крымского парламента Константинов: Зеленского может ждать участь беженца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После завершения конфликта президента Украины Владимир Зеленского может ждать участь «жуткого беженца», считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. (...) А значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — заявил Константинов.

По его мнению, никто не может гарантировать украинскому лидеру неприкосновенность «наворованных миллиардов». Чиновник не исключил, что в будущем Зеленский столкнется с претензиями со стороны США, связанными с коррупцией и разворовыванием американских денег.

Константинов подчеркнул, что у Вашингтона больше шансов поймать президента Украины после завершения конфликта, чем у Москвы. Именно по этой причине Зеленский пытается сорвать переговоры и затянуть конфликт, считает чиновник.

Ранее Зеленский заявил, что сценарий с принудительным урегулированием конфликта приведет к тому, что «Украина впадет в депрессию».

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