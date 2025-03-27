Глава крымского парламента Константинов: Зеленского может ждать участь беженца

После завершения конфликта президента Украины Владимир Зеленского может ждать участь «жуткого беженца», считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. (...) А значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — заявил Константинов.

По его мнению, никто не может гарантировать украинскому лидеру неприкосновенность «наворованных миллиардов». Чиновник не исключил, что в будущем Зеленский столкнется с претензиями со стороны США, связанными с коррупцией и разворовыванием американских денег.

Константинов подчеркнул, что у Вашингтона больше шансов поймать президента Украины после завершения конфликта, чем у Москвы. Именно по этой причине Зеленский пытается сорвать переговоры и затянуть конфликт, считает чиновник.

Ранее Зеленский заявил, что сценарий с принудительным урегулированием конфликта приведет к тому, что «Украина впадет в депрессию».