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10:39, 27 марта 2025Из жизни

Женщина потеряла желание жить после неудачного удаления зуба

Женщина из Китая покончила с собой из-за ужасной боли после ошибки стоматолога
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Жительница Китая несколько недель страдала от ужасной боли после неудачной операции по удалению зуба мудрости и потеряла желание жить. Об этом сообщает South China Morning Post.

34-летняя женщина по фамилии Ву из провинции Аньхой на востоке Китая перенесла операцию по удалению зуба мудрости в муниципальной больнице Аньцина 12 марта. Однако стоматолог случайно удалил здоровый зуб, а, осознав ошибку, попытался вставить его обратно. Чтобы зуб не выпал, он закрепил его при помощи проволоки, которой обмотал соседние зубы. При этом брат пациентки утверждает, что операция длительностью полтора часа проходила без использования анестезии.

В результате лицо Ву опухло, она не могла спать и есть. В течение нескольких дней китаянка только пила воду. По словам брата Ву, стоматолог извинился перед женщиной сразу после процедуры, однако позже, когда она вернулась с жалобами, стал отрицать вину. Ву впоследствии обвинила его в том, что он заменил записи в медицинской карте. Она также просила его поставить имплантат на место удаленного зуба, но не получила отклика. Женщина несколько раз писала с жалобами в государственные инстанции, а также выложила на своей странице в социальных сетях видео, в котором со слезами рассказывала о произошедшем. Представители больницы требовали удалить ролик.

17 марта Ву в очередной раз пришла в больницу, чтобы обсудить ситуацию. Поговорив с врачом, она поднялась на крышу больницы. Вскоре ее тело нашли внизу, помочь ей было уже нельзя. После этого больница предложила семье Ву компенсацию в размере ста тысяч юаней (1,1 миллиона рублей), но они отказались. Полиция и комиссия по здравоохранению уже начали расследование, стоматолога отстранили от работы.

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