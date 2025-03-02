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12:39, 2 марта 2025Из жизни

Женщине вживили в глаз зуб для восстановления зрения

CTV News: Канадке вживили в глаз зуб для восстановления зрения
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: ctvnews.ca

74-летняя Гейл Лейн стала первым человеком в Канаде, которому провели остео-одонто-кератопротезирование. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Хирургическая операция предполагает вживление специально подготовленного элемента зуба в глаз пациента, что позволяет восстановить его зрение. «Внутренняя работа глаза полностью здорова и нормальна, но серьезная травма повредила переднюю часть глаза настолько, что на ней образовались шрамы, и пациент не может видеть этим глазом», — сказал офтальмолог-хирург Грег Молони.

Всего в рамках пилотной программы в больнице Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере планируется провести шесть таких операций, результаты которых будут представлены Министерству здравоохранения Канады для получения финансирования на дальнейшие процедуры.

В январе РИА Новости сообщило, что расследование дела в отношении пластического хирурга Екатерины Лонской, у которой практически лишилась зрения пациентка, завершено.

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