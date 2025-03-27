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13:26, 27 марта 2025Из жизни

Женщина наняла киллера для мужа через две недели после свадьбы

В Индии женщина наняла киллера, чтобы избавиться от мужа и быть с любовником
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: D_odin / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии наняла киллера, чтобы расправиться с мужем, через две недели после свадьбы. Об этом пишет NDTV.

22-летняя Прагати Ядав из округа Аурайя, штат Уттар-Прадеш, 5 марта вышла замуж за 25-летнего Дилипа. Брак был заключен не по любви, к замужеству женщину принудили родители. При этом последние четыре года Прагати состояла в отношениях с Анурагом Ядавом, однако мать и отец не одобряли выбор дочери.

Вскоре после свадьбы Прагати любовники поняли, что встречи больше невозможны, но не смогли разорвать связь. Тогда Прагати и Анураг решили избавиться от Дилипа, чтобы быть вместе. Они наняли киллера по имени Рамаджи Чаудхари и заплатили ему двести тысяч рупий (примерно 196 тысяч рублей). 19 марта Чаудхари вместе с сообщниками похитили новоиспеченного мужа и на мопеде увезли его в поле. Там они избили Дилипа, а затем Чаудхари несколько раз выстрелил в него из пистолета. После этого преступники скрылись.

В тот же день мужчину нашли полицейские. Несмотря на пулевые ранения, он был еще жив. За сутки его несколько раз перевозили из больницы в больницу. Однако спасти его медики не смогли, 21 марта его не стало. После его смерти брат Дилипа обратился в полицию. После серии допросов правоохранители установили вину Пранати Ядав и ее любовника. Они также арестовали Чаудхари и нескольких из его сообщников, опознав их по записям с камер видеонаблюдения.

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Ранее сообщалось, что женщина из Индии расправилась с мужем в день рождения дочери, позвав на помощь любовника. Она изменяла супругу с его другом.

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