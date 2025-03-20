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03:34, 20 марта 2025Из жизни

Жена и ее любовник расчленили мужчину и спрятали останки в бочке с бетоном

В Индии жена с помощью любовника убила мужа и спрятала останки в бочке с бетоном
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Natdanai Phumsuk / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Индии расправилась с мужем в день рождения дочери, позвав на помощь любовника. Об этом пишет NDTV.

Саурабх Раджпут из города Мирут, штат Уттар-Прадеш, женился на Мускаан Растоги в 2016 году. Он служил в торговом флоте, но после свадьбы решил уйти с работы, чтобы не оставлять жену одну. В 2019 году у пары родилась дочь. Вскоре Раджпут узнал, что жена изменяет ему с его другом, которого зовут Сахил Шукла. Раджпут думал о разводе, но в итоге решил сохранить брак. Мужчина вернулся на флот и стал редко появляться дома, проводя большую часть времени в рейсах.

В конце февраля Раджпут приехал домой, чтобы отпраздновать с дочкой ее шестой день рождения. За время его отсутствия Растоги и Шукла сблизились и решили расправиться с ним. Вечером 4 марта Растоги подсыпала снотворное в еду, которую ел муж. Как только он заснул, она и Шуклоа расчленили его. Останки спрятали в стальной бочке и залили бетоном.

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Вскоре после исчезновения Раджпута его родные и друзья стали задавать вопросы. Растоги утверждала, что он уехал. Вместе с Шуклой они выехали за город с телефоном жертвы и выложили несколько снимков в его аккаунтах в соцсетях.

Попытка замести следы оказалась неудачной. Родители Раджпута обратились в полицию, после чего женщину и ее любовника вызвали на допрос. Они во всем сознались и передали правоохранителям бочку с останками Раджпута.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина из ревности решил напасть на бывшую жену, но ошибся и расправился не с ней, а с ее сестрой. Он нанес ей 18 ударов ножницами.

Вот это да!
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